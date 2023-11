Prioritārajā posmā žogu uz Latvijas – Krievijas robežas būvēs divi uzņēmumi

Atlikušajās divās lotēs cenu aptauja tika pārtraukta, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi būtiski pārsniedza prognozētās izmaksas. Cenu aptauja žoga izbūvei šajās lotēs tiks rīkota atkārtoti, pirms tam veicot grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir 52 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas.

Savukārt VNĪ izsludinātajā atklātajā cenu aptaujā žoga izbūvei vairākos posmos (124 km) saņemti desmit piedāvājumi, un patlaban notiek to izvērtēšana. Šajā aptaujā raitākai darbu norisei izbūvējamais apjoms ir sadalīts 14 lotēs. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir 44 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas, taču pretendents var piedāvāt arī īsāku izpildes termiņu, par to saņemot papildu punktus.