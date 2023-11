Parakstīts līgums par zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecību Ventspilī

Brīvostas pārstāvji norāda, ka līgums noslēgts ar uzņēmumu "PurpleGreen Energy C" par apbūves tiesības piešķiršanu desmit hektāru lielā zemes gabalā ar adresi "Zilgmes" un Mauru ceļš 73, kur uzņēmums plāno izbūvēt zaļā ūdeņraža rūpnīcu. Potenciāli rūpnīcā tiktu ražoti arī produkti, izmantojot zaļo ūdeņradi kā izejvielu.

Vienlaikus brīvostas pārstāvji skaidro, ka ar līguma noslēgšanu sākas padziļinātas izpētes process. Uzņēmums "PurpleGreen Energy C" vada sarunas ar starptautiskiem uzņēmumiem par saražoto produktu noieta tirgiem un eksportu, kā arī identificē potenciālās sadarbības iespējas ar esošajiem uzņēmumiem Ventspilī.

"Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde mērķtiecīgi attīsta atjaunīgās enerģijas klasteri Ventspilī, un zaļā ūdeņraža ražošana šajā dažādo aktivitāšu kompleksā ir viens no ļoti svarīgiem stūrakmeņiem," norāda Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs.

"Mēs saredzam lielu potenciālu Latvijai kļūt par atjaunīgās enerģijas eksporta valsti. Viens no piemērotākajiem veidiem, kā atjaunīgo enerģiju eksportēt, ir to pārvēršot atjaunīgo elektrību molekulu formā un tālāk šo enerģiju eksportēt, izmantojot jau esošo Ventspils brīvostas infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar Ventspilī strādājošiem uzņēmumiem - piemēram, e-metanola vai "zaļā" amonjaka formā," atzīmē "PurpleGreen Energy C" pārstāvis Māris Daniševskis.