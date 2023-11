Valsts kontrole konstatējusi trūkumus pieaugušo izglītības organizēšanā Latvijā

Tāpat revīzijā secināts, ka būtu jānovērš prakse, ka augsti izglītoti un atalgoti profesionāļi par valsts līdzekļiem apgūst ar to profesionālo darbību nesaistītas prasmes, kam nav ietekmes uz viņu nodarbinātību. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, jāvērtē, vai un kāda veida profesionālā pilnveide šāda līmeņa strādājošajiem ir jānodrošina par valsts līdzekļiem, jo valsts atbalsts primāri jāizmanto to mērķgrupu apmācībām, kuras neiekļaujas vai riskē "izkrist" no darba tirgus.