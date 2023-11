Nozares asociācijas: nepārdomāti strauja akcīzes celšana ir tiešs atbalsts Lukašenko režīmam

Saskaņā ar nozares aprēķiniem, katrs 1% nelegālās tirdzniecības rada 3,2 milj. eiro zaudējumus valsts budžetam neiegūto nodokļu veidā. Līdz ar to, ja nelegālā tirdzniecība pieaugs kaut vai tikai par 3 procentpunktiem , valsts budžets jau summāri cietīs zaudējumus, bet ja nelegālās tirdzniecības apjomi tuvosies 2009.-2010. gada līmenim, zaudējumi valsts budžetam būs dramatiski.

Organizāciju pārstāvji norāda, ka minētais priekšlikums, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, ir sasteigts, nepārdomāts un balstīts “matemātiskā pieejā” neņemot vērā ietekmējošos blakus faktorus. Līdz ar to tas nekādā mērā neatbilst reālajai situācijai un nesasniegs tā mērķus, proti – iegūt akcīzes nodokļu veidā valsts budžetā papildus aptuveni 7,2 miljonus eiro.

“Lai arī šķietami šis priekšlikums - strauji paaugstināt akcīzi apmaiņā pret samazinātu PVN citām preču grupām – no politiskās loģikas viedokļa ir “viegli pārdodams”, tomēr šāda “ekseļa” pieeja ir nepārdomāta. Mūsu skatījumā Finanšu ministrijas sākotnējās akcīzes nodokļa ieņēmumu prognozes no tabakas un saistītajiem produktiem bija pārlieku piesardzīgas, savukārt jaunās prognozes gandrīz vispār neņem vērā nelegālās tirdzniecības riskus. Uz to esam vērsuši Finanšu ministrijas uzmanību, taču nav skaidra ministrijas nevēlēšanās koriģēt prognozes atbilstoši faktiskajai situācijai,” uzskata A.Matīss.