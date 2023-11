NOSKATIES ⟩ Raidījums: Jelgavas novada klīnikas izsolē aizdomas par neadekvāti zemu cenu

Šogad pirmo reizi kopš līguma noslēgšanas "Kapitāla pārvaldes sistēmas" nav domei piestādījuši rēķinu par klīnikas pārvaldīšanu. Uzņēmums rakstiskā atbildē "Nekā personīga" saka, ka vēl lems vai to darīt. Tas esot atkarīgs no domes tālākās rīcības. Par summas izmaksu parasti lemj dome, bet to samaksā no Zemgales veselības centra līdzekļiem.