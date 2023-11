Vai lēts var būt labs? Mīti un patiesība par Rimi zīmola produktiem

Piemēram, Selection by Rimi un I love eco ir augstās kvalitātes privātās preču zīmes segmenta zīmoli. Selection by Rimi ir mūsu izcilākās kvalitātes produktu klāsts, kas ir īpaši izmeklēts dzīves garšīgākajiem mirkļiem. Tikai labākās sastāvdaļas no to sākotnējām izcelsmes vietām kopā ar unikālām un īpašām receptēm rada mūsu produktu izcilo garšu.