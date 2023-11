Ievērojami pieaudzis "Latvijas valsts mežu" apgrozījums un peļņa

Tajā pašā laikā ieņēmumi no šķeldas pārdošanas šogad trīs ceturkšņos bija par 5,6 miljoniem eiro lielāki nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, ko ietekmēja par 13,74 eiro megavatstundā augstāka vidējā pārdošanas cena. Kopumā deviņos mēnešos pārdoti 417 200 megavatstundu šķeldas par vidējo cenu 36,05 eiro megavatstundā.

Ieņēmumos no meža koku sēklu un stādu pārdošanas gūti 6,4 miljoni eiro, kas ir par 4% mazāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā. Šogad deviņos mēnešos realizēts par 7,7 miljoniem jeb 14% mazāks stādu daudzums nekā pērn šajā periodā - pārdoti 47,2 miljoni meža koku stādu, no tiem 20,3 miljoni stādu pārdoti ārējiem pircējiem, tostarp 6,6 miljonu stādu eksportēti.

Publiskotajā informācijā norādīts, ka 1,8 miljoni eiro gūti ieņēmumos no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības ārējiem klientiem, kas ir par 1,1 miljonu eiro mazāk nekā 2022.gada deviņu mēnešu periodā. Kopumā realizēti 603 000 kubikmetri minerālo materiālu un to maisījumu. LVM ražošanas iekārtās šogad deviņos mēnešos iegūti un pārstrādāti 138 000 kubikmetru minerālo materiālu maisījuma.