"Šobrīd nedz ES, nedz Latvijas normatīvie akti neierobežo pārtikas produktu, tostarp graudaugu, ievešanu no Krievijas," norādīja Šice-Trēde.

Šice-Trēde arī piebilda, ka PVD nav informācijas, kāds apjoms no ievestajiem graudaugu produktiem ir palicis Latvijā un kāds transportēts tālāk uz citām ES valstīm.

Lietuvas Labības audzētāju asociācijas vadītājs Aušris Macijausks aicināja noteikt stingrāku kontroli uz Latvijas un Lietuvas robežas, lai novērstu labības no Krievijas nonākšanu Lietuvā.

"Labība no Krievijas tiek vesta pa dzelzceļu un to ir ļoti viegli kontrolēt, jo tas ir redzams deklarācijās. Esmu pārbaudījis un noteikti ir bažas par, vai Latvijas labība [Krievijas labību no Latvijas] nav nonākusi mūsu ostās, tomēr tādas informācijas nav, un osta ir apstiprinājusi, ka tur nav Latvijas labības," Navicks sacīja Lietuvas sabiedriskajai radiostacijai.