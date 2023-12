"Latraps" sev daļēji piederošam uzņēmumam pieprasa pārtraukt Krievijas izcelsmes produkcijas pārkraušanu

"Kooperatīvs ar nožēlu secina, ka šobrīd strikti administrētās normatīvo aktu prasības starptautisko sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas* finansēšanas novēršanas jomās diemžēl nenodrošina ne Latvijas sabiedrības, ne "Latraps" kā viena no SIA "Alpha Osta" dalībniekiem drošību no citu tirgus dalībnieku puses pārsvara," teikts paziņojumā.

"Latraps" valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks uzsver, ka kooperatīvs savu izvēli izdarīja jau kara sākumā un turpina to apliecināt ar darbiem. "Šobrīd sagaidām izlēmīgu un Latvijas zemnieku intereses aizstāvošu rīcību arī nacionālā un starptautiskā līmenī no Latvijas valdības pārstāvju puses," pauž Strīpnieks.

Kooperatīva pārstāvji arī atzīmē, ka uzņēmuma vērtības un no tām izrietošā biznesa ētika vienmēr ir bijusi tā biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. "Kopš Krievijas noziedzīgā uzbrukuma Ukrainai "Latraps" ir skaidri un nepārprotami paudis un realizējis savu atbalstu Ukrainas valstij un tautai tās cīņā ar agresoru. "Latraps" ir lepns, ka kopš pirmajām kara dienām ir pilnībā atteicies no kādreiz vitāli svarīgām Krievijā ražotām izejvielām un, nerēķinot finansiālo izdevīgumu, meklējis un atradis to alternatīvas civilizētajā pasaules daļā. Kooperatīvs sagaida, ka līdzīgi ētikas principi tiks ievēroti ikvienā darbības sfērā, kurā ir pārstāvēts "Latraps", tai skaitā uzņēmumos, kuros "Latraps" ir kapitāldaļas."