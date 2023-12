Krievijas uzņēmumi samaksājuši "kara nodokli" lielākā apjomā, nekā plānots iepriekš

Neraugoties uz to, līdz nākamā gada 28. janvārim Krievijas valdība joprojām rēķinās iegūt no biznesa vēl vairāk iemaksu. Tiek norādīts, ka 2024. gada budžetā vairs netiek ierēķinātas iemaksas no biznesa, kas jāmaksā kā papildu nodeva no peļņas. Siluanovs uzsvēra, ka tas bijis vienreizējs pasākums, taču piebilda, ka arī turpmāk Finanšu ministrijai būs jāsaskaņo ar biznesu nodokļu politika.