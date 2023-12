Latvijas Banka izlaiž modes vēsturei veltītu kolekcijas monētu

Monētas grafiskā dizaina autore ir pasaulē atzīta un pieprasīta modes dizainere un ilustratore Alīna Grīnpauka. Māksliniece ir sadarbojusies ar tādiem modes zīmoliem kā "Valentino", "Alberta Ferretti", "Tiffany & Co", iekļuvusi prestižās izdevniecības "Taschen" izdotajā grāmatā "The Illustrator. 100 Best from around the World", kas iepazīstina ar 100 labākajiem ilustratoriem no visas pasaules.