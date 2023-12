Aptauja: puse Latvijas iedzīvotāju gada nogales svētku budžetu plānos taupīgāk

Savukārt samazināt dāvanu tēriņus plāno 18% Latvijā, 16% Igaunijā un 14% Lietuvā, liecina aptaujas dati. Biežāk uz dāvanu rēķina ekonomēs iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

Trešdaļa jeb 34% respondentu atklāj, ka taupīt gada nogalē neplāno un svētkus svinēs kā līdz šim. To norādījuši arī 33% Igaunijā un 40% Lietuvā. Latvijā šādi biežāk atbildējuši tie iedzīvotāji, kuri mēnesī pelna vismaz 1250 eiro.

''No finanšu pratības viedokļa ieteikums būtu nozīmīgāku svētku izmaksas plānot atsevišķi no ikdienas budžeta, jo tās ietver ne tikai ēdienus un dzērienus, bet arī dāvanas, svētku rotājumus, transportu un arī neparedzētas pozīcijas, līdz ar to kopējais izmaksu apjoms var būt ievērojams. Tāpēc, jo savlaicīgāk domā par svētku tēriņiem, jo lielākas iespējas izvēlēties izdevīgākus piedāvājumus un ietaupīt. Ieteicams, veidojot gada budžetu, iezīmēt tajā visus lielākos svētkus, lai ar tiem rēķinātos. Tāpat noteikts svētku budžets ļaus pieturēties pie saviem finanšu mērķiem. Turklāt laicīga plānošana un gatavošanās svētkiem ļaus tos baudīt bez pēdējā brīža steigas un satraukuma," atgādina J. Mūrnieks.