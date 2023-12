Viņš atzīmēja, ka smagākais bija pagājušais gads gan saistībā ar atteikšanos no Krievijas energoresursiem, gan nosakot sankcijas pret Krievijas naftu un oglēm, gan arī Krievijai pašai pārtraucot gāzes piegādes. Dombrovskis norādīja, ka jāpatur prātā arī "Nord Stream" gāzes vada spridzināšana.

Pēc Dombrovska paustā, patlaban lielākais gāzes piegādātājs ES ir Norvēģija. Tika pieņemta arī "REPowerEU" programma, un pagājušajā nedēļā tika apstiprināts Latvijas koriģētais Ekonomikas atjaunošanas un noturības plāns, ietverot arī finansējumu 124 miljonu eiro apjomā no "REPowerEU" programmas, kas ir tieši vērsts uz atkarības no Krievijas energoresursiem novērošanu un plašāku atjaunojamās enerģijas pielietošanu. Līdz ar to šo smagāko posmu tomēr ir izdevies pārvarēt, uzsvēra EK priekšsēdētājas izpildvietnieks.