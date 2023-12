Pēc viņa paustā, līdz 27.decembra rītam līgumu nebija parakstījuši 110 ģimenes ārstu no kopumā apmēram 1200. Lielākā daļa ģimenes ārstu, kas to nav izdarījuši, ir no Rīgas. Ģimenes ārsti esot aicināti parakstīt līgumu līdz piektdienai, 29.decembrim, un, ja līdz tam laikam būs palicis kāds, kurš nebūs to izdarījis, tad ministra vērtējumā, būs nepieciešams informēt pacientus par to, ka tajā praksē valsts apmaksāti pakalpojumi no 1.janvāra vairs netiks sniegti.