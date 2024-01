Satiksmes ministrijas kontrolētais “LDz Cargo” ir lielākais graudu pārvadātājs no Krievijas, taču ilgu laiku tas bija neredzams. Turklāt pēc 2022. gada datiem graudi un to pārstrādes produkti bija “LDz Cargo” galvenās kravas (23% no visiem pārvadājumiem, nākamās pozīcijas ir ogles – 21%, nafta un naftas produkti – 19%.