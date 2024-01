Saglabājoties augstai elektrības cenai, Rīgā varētu lemt par taupības pasākumiem

5.janvārī "Nord Pool" biržas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā no plkst.8 līdz 12, kā arī no plkst.15 līdz 17 pārsniegs vienu eiro par kilovatstundu (kWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Savukārt laikā no plkst.7 līdz 8, kā arī no plkst.12 līdz 15 un no plkst.17 līdz 20 elektroenerģijas cena biržā būs robežās no 0,7 līdz 0,99 eiro par kWh.