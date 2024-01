Noskaties ⟩ Pesticīdu atliekas atrod gandrīz visos Latvijā ņemtos ziedputekšņu paraugos

Eiropas dalībvalstis politiski vienojušās par to, ka līdz 2030. gadam būtu jāsamazina pesticīdu lietošana uz pusi. Taču vēl nav direktīvas par to, kā tieši rēķināt patēriņu un tā samazinājumu. Tāda varētu tapt šogad. Bet līdz tam Latvija vadīsies pēc iepriekšējā plāna, kā to ieteikusi Eiropas Komisija.