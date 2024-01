PVV novembrī notikušajās vēlēšanās ieguva 37 no 150 Nīderlandes parlamenta deputātu mandātiem, tomēr vairākuma nodrošināšanai viņam nepieciešams vēl vismaz divu partiju atbalsts. Vildersam otrdien paredzēts atsākt sarunas par nākamās valdības izveidi ar augustā dibināto labēji centrisko partiju "Jaunais sabiedriskais līgums" (NSC), līdzšinējā premjerministra Marka Rites liberāli konservatīvo Tautas partiju brīvībai un demokrātijai (VVD) un protestos izveidoto Zemnieku pilsoņu kustību (BBB). Atteikšanās no minētā likumprojekta varētu būt izšķiroša, lai iegūtu šo partiju atbalstu.

Viens no šo partiju līderiem Pīters Omcigs, kurš pārstāv NSC, ir paudis bažas, ka dažas Vildersa politikas nostādnes pārkāpj Nīderlandes konstitūciju, kurā ir nostiprināta ticības un citas brīvības.

"Dažreiz man nāksies atsaukt priekšlikumus, un es to darīšu," debatēs sacīja Vilderss. "Es parādīšu Nīderlandei, likumdevējam, Omciga kunga partijai - ikvienam, kas vēlas to dzirdēt, - ka mēs pielāgosim savus noteikumus konstitūcijai un saskaņosim savus priekšlikumus ar to," sacīja Vilderss.