Satversmes tiesa sāk skatīt lietu par Krievijas pilsoņu izraidīšanu

Krivcova, kura ir viena no iesniedzēju pārstāvēm, uzsvēra, ka šobrīd lieta atrodas tiesā, jo pastāv šaubas, ka Latvija ir brīva savas migrācijas politikas veidošanā. Viņa uzskata, ka valstij ir jāievēro cilvēktiesības, un tai nav tiesību izraidīt cilvēkus par to, ka viņi nenokārto valsts valodas eksāmenu, it īpaši, ja cilvēks Latvijā ir nodzīvojis visu savu dzīvi.