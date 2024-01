Salīdzināti Baltijas šoferu ēšanas paradumi – Latvija kļuvusi par hotdogu lielvalsti

Kā stāsta Renāts Alekna, "Circle K" tirgus attīstības direktors Baltijā, degvielas uzpildes staciju klienti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā arvien biežāk iegādājas siltu, uz vietas gatavotu ēdienu, un viena no populārākajām izvēlēm ir hotdogi.

Latvieši ir lielākie hotdogu ēdāji, par 5% apsteidzot lietuviešus. Vismazāk hotdogus no Baltijas valstīm iegādājas igauņi, kuri no latviešiem atpaliek par 41%. Jāatzīmē, ka hotdogi ir vienlīdz populāri kā Baltijā, tā visā Eiropā. Analītikas portāla "Market Data Forecast" pētījums atklāj, ka Eiropas hotdogu un desiņu tirgus vērtība 2022. gadā sasniedza 13,4 miljardus eiro. Prognozes lēš, ka no 2022. līdz 2027. gadam tirgus apjoms turpinās pieaugt, sasniedzot 14,4 miljardus eiro.