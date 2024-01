Viena no mazajām Latvijas bankām BIB pirms gada, Ziemassvētku ieskaņas laikā, saņēma divas sliktas dāvanas vienā dienā. Pa bankas galvenajām durvīm ielauzās policija, veicot kratīšanu aizdomās par netīras naudas atmazgāšanu, un regulators izlēma banku slēgt, uzskatot, ka tā jau ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās.

Banka tobrīd jau vairākus gadus bija stāvējusi kraujas malā. Uzraugi no BIB īpašniekiem Valērija Belokoņa un viņa brāļa Vilorija gaidīja svaigas naudas iepludināšanu iestādē.

Bankai it kā pat izdevās atrast jaunus investorus no Šveices un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tomēr bankas plāni noformēt vienu no viņiem par lielāko akcionāru nesaņēma Eiropas Centrālās bankas un Latvijas regulatora apstiprinājumu.