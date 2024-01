VARAM plāno mainīt nosaukumu uz DARAM

Jau pērn rudenī izskanēja versija, ka no VARAM "vides sadaļa" no 2025. gada varētu nonākt Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) paspārnē. Tomēr tagad atklājies, ka sadaļas pārnešana uz KEM varētu notikt ātrāk – no 2024. gada jūlija. Tikmēr dabas un bioloģiskās daudzveidības jautājumi arī turpmāk paliks VARAM pārziņā.