Turcijas terminālis palīdz Krievijas degvielai netraucēti apiet sankcijas

Lai arī tagad Dertjola uzņem un uzglabā Krievijas naftas produktus, no kurienes tie tiek piegādāti tālāk Eiropai, GTS galvenais biznesa virziens ir Irākas naftas produktu uzglabāšana Dertjolā. Šie produkti tiek ievesti pa sauszemes ceļiem. No 2023. gada janvāra līdz novembrim, Irākas izcelsmes produkti veidoja nedaudz vairāk nekā pusi no 3,2 miljoniem tonnu terminālī saņemto kravu. Pārējie 1,5 miljoni tonnu naftas produktu ievesti pa jūru, 90% gadījumu – no Krievijas.