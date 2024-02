Veselības indekss: Latvijas iedzīvotāji kļūst arvien mazkustīgāki. 6 no 10 cilvēkiem ir nepietiekams fizisko aktivitāšu apjoms

“Ja kādreiz darbs galvenokārt bija fizisks, tad šobrīd arvien vairāk profesiju ir saistītas ar garām darba stundām pie datora, kas, protams, veicina mazkustīga dzīvesveida izplatību. Turklāt, turpinot attīstīties tehnoloģijām, šī tendence tikai pieaugs. Tas nozīmē, ka cilvēkiem savas veselības un pašsajūtas vārdā neizbēgami ir jāprioritizē vajadzība izkustēties. Var sākt ar absolūto minimumu – 15 minūšu pauzītes, aktīvi izkustoties, pēc 45 minūšu darba pie datora, strādāšana pie stāvgalda, pusdienu maltītes ieturēšana ārpus biroja, to apvienojot ar īsu pastaigu, un tamlīdzīgi. Ja darbs ir mazkustīgs, no darba brīvajā laikā ir jāatrod veids, kā fiziski izkustēties. Diemžēl mazkustīga dzīvesveida sekas var būt patiešām nopietnas – no dažādām sirds un asinsvadu slimībām līdz cukura diabētam vai osteoporozei”, saka ģimenes ārsts Jānis Dreimanis.