VKKF mudina Saeimas deputātus piešķirt tam lielāku finansējumu

VKKF direktors Edgars Vērpe sacīja, ka pērn fondam iesniegti 3333 pieteikumi, no kuriem atbalstīta gandrīz puse jeb 1592 pieteikumi. Kopā visās nozarēs pieprasīti 18,639 miljoni eiro, bet piešķirti vien 5,006 miljoni eiro jeb 26,9% no lūgtās summas.

Vērpe uzskata, ka adekvāti būtu, ja katrā nozarē varētu apmierināt 35%-40% no prasījumu apjoma, taču nepietiekamā finansējuma dēļ tiekot noraidīti "daudzi ļoti vērtīgi projekti, kas dotu vērtīgu pienesumu Latvijas kultūrai".

Komentējot finansējuma sadali pa reģioniem, Vērpe sacīja, ka visaktīvākie un stabilākie sadarbības partneri esot Latgalē, savukārt visneaktīvākā pieteikumos ir Zemgale. Taujājot par iemesliem, Vērpe esot saņēmis dažādas atbildes, sākot no tādām kā "mums viss pietiek", beidzot ar skaidrojumiem par to, ka Otrā pasaules kara laikā no Zemgales izsūtīt daudz cilvēki un tur palikušas tikai sādžas.