Aicina atturēties no oficiālas Gruzijas otra nosaukuma - Sakartvelo - lietošanas

Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar Grieķijas parlamentu vadītāja vietniece Aiva Vīksna (AS) skaidroja, kāpēc šis jautājums ir aktualizēts. Nomainoties Gruzijas vēstniekam Latvijā, Saeimu apmeklēja jaunais vēstnieks Irakli Kurašvili un tikās arī ar deputātu grupu. Pēc Vīksnas paustā, lai gan pie jautājuma par Gruzijas nosaukuma maiņu ir strādāts arī iepriekšējā sasaukuma deputātu grupā, taču līdz galam "tas nav novests". No Gruzijas puses tika pausta vēlme Latvijai sekot Lietuvas piemēram un izmantot nosaukumu "Sakartvelo".

"Martā notiks atbildes vizīte un šis būs viens no jautājumiem. Tas nav ultimāta veidā, bet gan diskusija. [..] Angļu valodā runājošās valstis lieto nosaukumu "Georgia". Mēs to nelietojam, jo ir Džordžijas štats ASV, kuru angļu valodā atveido tieši tāpat. No Gruzijas puses tas bija vēlējuma formā. Viņi nevēlētos, lai mēs saucam viņu valsti vārdā, kas ir mazliet saistīta ar Austrumu pusi. Latvija atbalsta ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu un turpmākās sarunas, lai valsts pēc gadiem iestātos ES. Tas bija iemesls, kāpēc atkārtoti sākās šī diskusija," skaidroja deputāte.