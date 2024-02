Veselības indekss: Populārākie iedzīvotāju lietotie uztura bagātinātāji - D vitamīns, magnijs un omega-3 taukskābes

“D vitamīns ir viens no svarīgākajiem taukos šķīstošajiem vitamīniem, kam ir būtiska nozīme imunitātes veidošanā, kaulu un muskuļu sistēmas veselības uzturēšanā, sirds un asinsvadu sistēmas veselības uzturēšanā un citu organisma funkciju nodrošināšanā. D vitamīns praktiski ir vienīgais no vitamīniem, kas gada tumšākajā laikā būtu jālieto teju visiem, jo diemžēl tikai ar pārtikas palīdzību to nav iespējams uzņemt pietiekamā daudzumā. Gada griezumā saules mūsu valsts platuma grādos ir samērā maz, turklāt arī saulainā laikā bieži uzturamies telpās, lietojam saules aizsargkrēmus vai ķermeni sedzošu apģērbu, tāpēc arī vasaras periodā ieteicams turpināt D vitamīna lietošanu. Lai arī D vitamīna lietošanai praktiski nav ierobežojumu, D vitamīna ieteicamās diennakts devas nekad nedrīkst pārsniegt, un periodiski ieteicams noteikt D vitamīna līmeni asinīs, lai pārliecinātos par atbilstoši uzņemtu devu,” rekomendē Mana Aptieka farmaceite, Tukuma Centra aptiekas vadītāja Agnese Ritene.