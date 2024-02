Rīgas reģions atzinīgi novērtēts “Financial Times” apskatā par perspektīvākajām investīciju vietām Eiropā

Lai izveidotu fDi (Foreign direct investment) nākotnes 2024. gada Eiropas pilsētu un reģionu reitingu, Financial Times fDi Intelligence apkopoja datus par 509 pilsētām un reģioniem piecās kategorijās: ekonomiskais potenciāls, cilvēkkapitāls un dzīvesveids, izmaksu efektivitāte, savienojamība un atvērts uzņēmējdarbībai.

Šajā pētījumā Rīgas reģions atbilst mazo reģionu grupai, kurā tiek iekļautas teritorijas ar iedzīvotāju skaitu līdz 1,5 miljoniem iedzīvotāju. Kategorijā "Cilvēkkapitāls un dzīvesveids" reģioni tiek vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā darbaspēka īpatsvars (% no kopējā iedzīvotāju vecuma, kas vecāki par 15 gadiem), izglītība, studentu un augstskolu skaits un prestižs, absolventu prasmju kopums, iedzīvotāju dzīves ilgums, sociālā progresa un tautas attīstības indekss, ārstu īpatsvars, darbaspēka pieejamība u.c.

Rīgas reģions jeb Rīgas metropole koncentrē valsts politikas, ekonomikas un kultūras attīstības virzošo lomu. Rīgas plānošanas reģiona kopējā platība ir 3335,13 km2, aizņemot vien 5% no valsts teritorijas. Reģionā dzīvo puse Latvijas iedzīvotāju - 914,5 tūkstošu cilvēku. Rīgas reģionā, galvenokārt pamatojoties uz galvaspilsētas ietekmi, tiek radītas vairāk kā 2/3 no vērtību apjoma Latvijas ekonomikā – 2021.gadā reģionā faktiskajās cenās tas bija 20,17 miljardi eiro no 30,6 miljardiem eiro kopējā Latvijas IKP.