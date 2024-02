VID tīmekļvietnē turpmāk būs apskatāms katra uzņēmuma nodokļu maksāšanas reitings

C līmeņa uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra vai VID ir apturējis tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

VID informē, ka 2024.gada 1.februārī 24 355 uzņēmumi jeb 18% no visiem Latvijas uzņēmumiem novērtēti ar A līmeni - šie komersanti veido 87% no valsts kopbudžeta ieņēmumiem. Vienlaikus 60 013 uzņēmumi jeb 44% ir ar B līmeni, bet 8727 jeb 6% - ar C līmeni. Tajā pašā laikā 4212 uzņēmumi jeb 3% no visiem bija jaundibināti, bet vēl 39 342 jeb 29% bija neaktīvie nodokļu maksātāji.