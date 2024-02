Kažociņš: Pēc prezidenta "vēlēšanām" Krievijā varētu notikt nākamais atklātais mobilizācijas vilnis

Kažociņš piekrīt no SAB 2023.gada darbības pārskata izrietošajam secinājumam, ka Latvijai ir jākļūst uzmanīgākai pret Krievijas centieniem ietekmēt mūsu informatīvo telpu. Īpaši, ja Krievijai sāks iet slikti Ukrainā, tā varētu mēģināt kaut ko darīt arī mūsu reģionā, jo "mēs esam ievainojami", uzskata bijušais SAB vadītājs, atgādinot, ka no Kremļa viedokļa Latvija ir vissvarīgākā no Baltijas valstīm, jo, ja Latviju var kontrolēt militāri vai politiski, Lietuvā un Igaunijā ir daudz sarežģītāki apstākļi.