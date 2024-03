"airBaltic" koncerna pērnā gada peļņa pārsniedz 33 miljonus eiro

"airBaltic" koncerna ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pagājušajā gadā pieauga par 34,9%, sasniedzot 539,198 miljonus eiro, tostarp ieņēmumi no biļešu tirdzniecības palielinājās par 35,2%, sasniedzot 496,599 miljonus eiro, bet papildus ieņēmumi pieauga par 31,5% un bija 42,599 miljonu eiro apmērā. Savukārt koncerna ieņēmumu no lidmašīnu nomas pērn pieauga par 30,5%, sasniedzot 100,701 miljonu eiro.