Pēdējo reizi skatāms Latvijas Leļļu teātra kabarē pieaugušajiem

Izrāde, kas rotaļīgā veidā ironizē par tabu tēmām un politkorektumu sabiedrībā, tika iestudēta 2022. gada nogalē kā apjomīgs visa teātra kopdarbs, un līdz pat sezonas beigām tika izrādīta teātra pagaidu telpās. Šobrīd, pēc atgriešanās K. Barona ielas vēsturiskajā ēkā, muzikālajam kabarē ir iespēja vēl 4 reizes skanēt no teātra māju skatuves, pirms tas tiek noņemts no repertuāra, dodot vietu jauniem un vēl neredzētiem iestudējumiem. Izrādē izmantots daudzveidīgs leļļu klāsts no agrāku gadu iestudējumiem, dodot arī pieaugušajiem skatītājiem iespēju iepazīties ar neparastajām iespējām, ko sniedz leļļu teātris un tā spēles veids.