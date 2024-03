Kāpēc pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir jāiegulda?

"Pensiju 2. līmeņa ieguldīšana nav tikai veids, kā nodrošināt finansiāli drošākas vecumdienas. Tā ir arī iespēja atbalstīt Latvijas ekonomikas un vietējo uzņēmumu izaugsmi. Tas nozīmē – daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, piemēram, tiek aizdota vietējiem uzņēmumiem ar obligāciju starpniecību, vai palīdz ātrāk augt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar riska kapitāla fondu starpniecību, vai vienkārši īstā brīdī var tikt noguldīta bankā, nodrošinot papildus stabilitāti uzkrājumam. Augot un attīstoties uzņēmumiem, līdzi aug arī tavs pensijas uzkrājums”, stāsta Harijs Beķeris, Signet Pensiju Pārvalde IPAS valdes loceklis.

Kādēļ nevar vienkārši krāt naudu kontā, lai to pēc tam izmantotu pensijai? Protams, ka var! Taču tikai retajam pietiek gan disciplīnas, gan varēšanas, gan pacietības naudu kontā tiešām atstāt pensijai, kas vienmēr šķiet “tālu aiz kalniem.” Turklāt, gadiem ejot, norēķinu kontā sakrātā nauda zaudēs vērtību inflācijas ietekmē. Savukārt, uzticot to pensiju 2. līmeņa plāna pārvaldniekam, šie līdzekļi tiks ieguldīti finanšu tirgū, kas ļaus palielināt ieguldījumu ienesīgumu ilgtermiņā. Šajā gadījumā darbojas princips “nauda pelna naudu”, un tavs pensijas kapitāls ilgtermiņā var ievērojami pieaugt un pārspēt inflācijas ietekmi, vai arī vismaz to daļēji kompensēt.