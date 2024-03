Kļūdas, ko pieļaujam, mēģinot atbrīvoties no ienadžiem

Ienadži ir sīki ādas plīsumi apkārt nagiem. Lai gan pēc to atrašanās vietas un cietības tie var atgādināt atlūzušu nagu, tā patiesībā ir atdalījusies āda. “Teju ikviens cilvēks dzīves laikā ir saskāries ar ienadžu veidošanos, un nereti cilvēku, jo īpaši bērnu, pirmā rīcība ir pēc iespējas ātrāk no tā atbrīvoties, noraujot vai nograužot to ar zobiem. Ierasti rezultāts ir brūcītes, asas sāpes, dažkārt asiņošana un brūces sulošanās. Iemesls šādai organisma pretreakcijai ir ienadžu atrašanās vieta. Ap naga sakni esošie nervi un asinsvadi ir ļoti tuvu ādas virsējam slānim, tādēļ mazas plaisas un bojājumi var radīt asas sāpes un diskomfortu, kā arī ķerties aiz apģērba, radot plašākus plīsumus.