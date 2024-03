Rīgas modes nedēļas gaidās: paredzēta plaša izstāžu programma

RIGA FASHION WEEK ( RFW ) pirmā diena tiks atzīmēta ar jaunā latviešu modes dizainera Dana Krumpāna un viņa domubiedru – mūziķu – īpaši Modes nedēļai radītās izstādes atklāšanu pop-up galerijā “KRAŸ” (A. Čaka ielā 136). Savā izstādē dizaineris piedāvā izzināt modes pasauli no mākslas eksperimentu skatupunkta, paplašinot vispārpieņemtās normas un robežas. Vairāku radošo disciplīnu sapludināšana harmoniskā vienotībā, savienojumā ar dzīvo klasisko un elektronisko mūziku ļaus apmeklētājiem baudīt neparastu atmosfēru. Jāatzīmē, ka katrā no četrām izstādes dienām (no 8. līdz 11. aprīlim) inovatīvajā telpā “KRAŸ” notiks kaut kas jauns, kas galvenokārt paredzēts tieši radošo industriju pārstāvjiem.

9. aprīlī Vecrīgas sirdī, viesnīcā Relais Le Chevalier (Kaļķu iela 20), salonā “Akcenti” latviešu pludmales modes zīmols “Sin on the Beach” prezentēs ar somu dizaineriem kopīgi radītu izstādi. “Samta vakarsomu kolekcija ar roku izšuvumiem “Follow your Dream” (“Seko savam sapnim”) ir veltījums H.K. Andersena pasakai “Īkstīte”. Tās raksturīgie elementi ir zelta diegi, sīkas pērlītes, kristāli un pusdārgakmeņi,” stāsta zīmola “Sin on the Beach” dizainere Anna Kustikova.