No 151 krievu drona un raķetes ukraiņi notriekuši 93

Uzbrukumā izmantoti 63 trieciendroni "Shahed", 12 ballistiskās raķetes "Iskander-M", 40 spārnotās raķetes H-101/H-555, kas palaistas no 13 stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95MS no Kaspijas jūras akvatorija, un piecas spārnotās raķetes H-22. Tās palaistas no pieciem bumbvedējiem Tu-22M3 Rostovas apgabalā, teikts ziņojumā.