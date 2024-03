“Mums ir attīstīta, digitalizēta latviešu kultūrtelpa, tagad mums ir jāsaprot, kā šī kultūrtelpa būs ilgtspējīga. Kā mēs varam to piedāvāt citiem šeit, Latvijā, piedāvāt, nevis uzspiest rīkojumu ar kaut kādām kartona fasādēm, kas īsti nedarbojas, ar sodiem, ar diezgan, teiksim, tādu izslēdzošu retoriku. Mēs redzam, ka tas viss nedarbojas, un tad ir jautājums, vai viss šis kamols nav arī tas, kas stumj tos cilvēkus arī Putina virzienā,”

Kā raidījumam norādīja Valsts drošības dienestā, kopš kara sākuma pēc dienesta ieteikuma iekšlietu ministrs ir iekļāvis melnajā sarakstā jeb to ārvalstnieku sarakstā, kuriem ieceļošana un uzturēšanās Latvijā ir aizliegta, 79 Krievijas pilsoņus, no kuriem 25 iekļauti pērn. Daļa no šīm personām ilgstoši dzīvojuši Latvijā.