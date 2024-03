Sadarbībā ar Rīgas ostu izstrādā inovatīvu kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģiju

Zinātnieku iecere realizēta, pateicoties ciešai sadarbībai un atbalstam no Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC), kas īsteno projektu “Mašīnbūves kompetences centrs”, un no LVR Flote, kas nodrošina reālu vidi mērījumiem, pētījumiem un testiem. “Ir prieks sadarboties ar organizācijām, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos iestājas par tehnoloģiju attīstību, aktīvi atbalsta inovācijas, zinātni un izglītību,” uzsver Dmitrijs Uspenskis.

LVR Flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš par projektu saka sekojoši: “Atbilstoši mūsu stratēģijai LVR Flote atbalsta pētniecības un inovāciju projektus, kas dod pienesumu gan mūsu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, gan nozares attīstībai kopumā. Kā uzņēmumu, kas nodarbojas ar tehniskajiem pakalpojumiem, mūs interesē praktiski risinājumi un SIA “WTM Solutions” iecere palīdzēs praktiski un efektīvi sasniegt zaļā kursa noteiktos mērķus. Šādas tehnoloģijas ieviešana, no ilgtspējības viedokļa, pagarina gan to kuģu dzīvildzi, kas šobrīd strādā izmantojot konvencionālo degvielu, gan to kuģu tipu efektīvu darbību, kuru darbināšanai pašlaik nav pieejama videi draudzīga alternatīva, kā piemēram ledus klases kuģiem. Priecājamies, ka šāda inovācija tiek radīta Latvijā, tādējādi arī ceļot valsts izcilību, un lepojamies, ka LVR Flote kuģi un komanda piedalās tehnoloģiju attīstības veicināšanā.”