"Mis Latvijai" Alisai Miškovskai jau 25. starptautiskais kronis

Saulainajās Filipīnās no 12. līdz 24. martam norisinājās starptautisks skaistuma konkurss “Queen of International Tourism 2024”. Konkursā piedalījās 20 dalībnieces no četriem kontinentiem – Austrālijas, Āzijas, Eiropas, Latīņamerikas. Latviju pārstāvēja daugavpiliete, "Mis Latvija" Alisa Miškovska.