Veselības indekss: Iedzīvotājus visbiežāk moka muguras sāpes, locītavu sāpes un asinsspiediena problēmas

Muguras vai spranda sāpes pēdējā gada laikā ir piemeklējušas pusi iedzīvotāju (49 %) virs 55 gadu vecuma, 36 % aptaujāto no 35 līdz 54 gadu vecumam un katru ceturto (24 %) no 25 līdz 34 gadu vecumam. Arī locītavu sāpēm ir tendence palielināties līdz ar gadiem, un būtiskākie kāpumi vērojami 35 un 55 gadu vecumā, tomēr arī jaunākā paaudze pietiekami bieži saskarās ar locītavu sāpēm – 11% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem un 12% iedzīvotāju vecumā no 25-34 gadiem.