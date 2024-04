UEFA EURO 2024™ Lidl Kids Team gaida dalībniekus!

UEFA EURO 2024™ oficiālais partneris Lidl arī Latvijā organizē Lidl Kids Team kampaņu, kuras mērķis ir dot iespēju 11 bērniem no Latvijas kļūt par oficiālajiem UEFA EURO 2024 spēlētāju pavadītājiem laukumā. Lidl Latvija valdes priekšsēdētājs Mačejs Urbanskis uzsver: “Mēs priecājamies sadarboties ar UEFA, lai dotu vienreizēju iespēju arī saviem klientiem Latvijā piedalīties starptautiskajā Lidl Kids Team izlasē. Šādi mēs demonstrējam, ka esam vienā komandā ar klientiem – piedāvājot ne tikai labākās produktu cenas, svaigākos augļus un dārzeņus, bet arī dodot viņiem iespēju nokļūt vienā no lielākajiem futbola turnīriem!”

Lidl Kids Team dalībniekus izvēlēsies izlozē pēc nejaušības principa, visiem iesniegtajiem pieteikumiem nodrošinot vienādas iespējas - jebkuram bērnam vecumā no 6 līdz 10 gadiem, bez dzimuma, izcelsmes, fizisko vai garīgo spēju ierobežojumiem ir vienlīdzīgas iespējas laimēt!

Veiksmīgie uzvarētāji iegūs daudz vairāk par vienkāršu spēlētāja pavadītāja pieredzi. Lidl segs visus izdevumus, kas saistīti ar viena vecāka vai aizbildņa un viņa bērna braucienu uz UEFA EURO 2024 turnīru Vācijā. Tas garantēs to, ka katrs uzvarētājs, neatkarīgi no finansiālā stāvokļa, varēs piedalīties šajā unikālajā piedzīvojumā.

UEFA EURO 2024 turnīrā, kas notiks Vācijā no 2024. gada 14. jūnija līdz 14. jūlijam, Eiropas labākās futbola izlases cīnīsies par Eiropas čempionu godu. Tā kā katrā no turnīra 51 spēles ir pieejamas 22 spēlētāju pavadītāju vietas (11 katrā komandā), tad kopumā vairāk nekā 1100 bērni no valstīm, kurās strādā Lidl veikali, šovasar saņems unikālu iespēju gūt neaizmirstamu pieredzi, kļūstot par oficiālajiem turnīra spēlētāju pavadītājiem laukumā.