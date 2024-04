“Lidl” atbalsta Bērnu slimnīcas putnu vērotājus

Lai pastaigas pa slimnīcas parku, klausoties putnu dziesmās, būtu izzinošākas, ar “Lidl” atbalstu nupat izveidoti un atklāti divi informatīvie stendi. “Bērnu slimnīca ir īpaša vieta. Te ārstējas bērni no visas Latvijas, kuri arī dodas pastaigās pa slimnīcas parku. Neapšaubāmi, putni ir būtiska daļa no ekosistēmas, un Bērnu slimnīcas parks parāda, cik liela dabas daudzveidība sastopama arī pilsētā. Tāpēc esam pagodināti atbalstīt Bērnu slimnīcu, dāvinot informatīvos stendus, kuri izglītos mazos un lielos slimnīcas apmeklētājus,” saka Antra Birzule, "Lidl Latvija" Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja, atgādinot, ka “Lidl” par vienu no saviem mērķiem ir nospraudis rūpes par dabas daudzveidību.