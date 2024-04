Noskaties ⟩ Gads pēc Rusiņa pastrādātās slepkavības: uz vardarbību reaģē asāk, bet visu likuma bardzību neizmanto

Tomēr Krimināllikumā no jauna doto iespēju piespriest arī bargāku sodu par vardarbību un vajāšanu, īsti ieraudzīt vēl nevar. Jāatgādina, ka pēc Rusiņa pastrādātās slepkavības par draudiem, vajāšanu un pagaidu aizsardzības jeb tuvošanās uz saziņas aizlieguma pārkāpumu Saeima Krimināllikumā palielināja maksimālo sodu līdz trīs gadiem, pirms tam paredzēto trīs mēnešu vietā.

Vienā no lietām lasāms, ka bijušais partneris sievieti vajāja vairāk nekā gadu no 2022. gada vasaras, arī pēc Jēkabpilī notikušā. Tiesas spriedumā lasāms: "[vīrietis, persona A] vairākkārt nāca pie viņas, pieprasīja laist dzīvoklī, meklēja kādas mantas, ko varētu atstāt kāds vīrietis, trakoja, ārdījās, pazemoja un izteica apvainojumus, kā arī ilgstoši veica nevēlamu saziņu (..) izteica draudus [sieviete, persona B] fiziski izrēķināties ar viņu un ar viņas dēlu, kā arī ar citu vīrieti, ja gadījumā [sieviete, persona B] ar kādu no viņiem ir intīmās attiecībās. Īsziņās [vīrietis, persona A] norādīja, ja [sieviete, persona B] vēlas, lai iepriekš minētās personas dzīvotu, viņai pašai ir jāizdara pašnāvība."