Saeimas komisija atbalsta būtiskus ierobežojumus alkohola tirdzniecībā

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus - no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās - no plkst.10 līdz 18.