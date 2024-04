Aptauja tika veikta no 21. līdz 27. martam, un tās laikā notikušais terorakts “Crocus City Hall” nespēja gāzt inflāciju no troņa. Tas vien nedaudz palielināja bažas par terorakta draudiem. Terorakts “Crocus” notika 22. marta vakarā, un pirmajās divās dienās vien 14% respondentu teica, ka satraucas par teroraktiem, taču nākamajās dienās šādu cilvēku skaits palielinājās līdz 32%. Pēc terorakta palielinājās arī to cilvēku skaits, kas pauda bažas par “migrantu un iebraucēju pieplūdumu”, kā arī par “nacionālisma pieaugumu un starpnacionacionālo attiecību pasliktināšanos” (attiecīgi no 19 līdz 25% un no 6 līdz 10%). Inflācijas daļa tikpat kā nemazinājās – pirms terorakta 56%, pēc tā - 54%.