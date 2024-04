Šogad elektroskrejriteņu negadījumos jau 19 cietušie. Policija sāk kampaņu "Ātrākais, kā nonākt slimnīcā"

Arī ārsti jau ilgstoši ceļ trauksmi par to, cik daudz un cik smagas ir elektroskrejriteņu negadījumos gūtās traumas. Īpaši nopietnas ir galvas traumas, kas ir bīstamas dzīvībai un var atstāt sekas uz cilvēka veselību visas dzīves garumā.

Stradiņa slimnīcas Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas centra vadītāja Anna Ivanova stāsta: "Gūtās traumas, krītot no elektroskrejriteņiem, ir ļoti smagas – vairāk nekā pusei pacientu, kas nonākuši Stradiņa slimnīcā pēc šādiem negadījumiem, ir cietusi tieši galva. Labākajā gadījumā tās ir brūces, nobrāzumi, sasitumi, traumas bez kaulu lūzumiem, bieži kombinācijā ar zobu traumām. Bet daudzos gadījumos tās ir arī smagas traumas, piemēram, galvaskausa un sejas kaulu lūzumi, kam nepieciešama operēšana, intensīvā terapija un ilgstošs atveseļošanās process. Šādu pacientu ārstēšana var ilgt līdz pat trīs nedēļām, bet sejas un apakšžokļa traumu operācijas ar kaulu osteosintēzi var izmaksāt līdz pat 5000 eiro no valsts budžeta."

"Kā lielākajam un pieredzējušākajam skrejriteņu operatoram Eiropā drošība ir viena no galvenajām prioritātēm, tādēļ mēs ieviešam arvien jaunus risinājumus, lai to veicinātu. Viens no "Bolt" veiksmīgākajiem risinājumiem ir pērn vasarā ieviestais pārgalvīgas braukšanas rādītājs, ar kura palīdzību varam izmērīt un analizēt mūsu lietotāju uzvedību un rīcību brauciena laikā, kā arī noteikt bīstamas situācijas un drošības pārkāpumus, pateicoties plašajam skrejriteņa sensoru klāstam.