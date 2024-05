LTRK neatbalsta JV piedāvājumu alkoholiskos dzērienus izvietot nodalītā tirdzniecības zāles zonā

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš komentē, ka iesniegtie priekšlikumi ir ļoti satraucoši no vairākiem aspektiem. Viņš uzsver, ka likumdošanas procesā nav atbalstāma tāda prakse, kad uz trešo lasījumu tiek iesniegti konceptuāli priekšlikumi, kas pirms to iesniegšanas nav tikuši diskutēti ar nozari un būtiski maina spēles noteikumus. "Tāpat izskatās, ka trīs JV deputāti, vēloties neredzēt tirdzniecības vietās alkoholiskos dzērienus, nav spējuši ieraudzīt ar to ieviešanu saistītās izmaksas un to, ka kādam tas ir jāievieš arī praksē ", bilst Endziņš.