Jāņu nakts tuvojas: kam jābūt atbildīga līgotāja aptieciņā?

Nav noslēpums, ka dažs labs svinētājs nākamajā dienā mokās ar galvas un vēdersāpēm. Lai no tā izvairītos, pret dažādiem gremošanas traucējumiem (vēdera pūšanos, saindēšanos, pārēšanos, aizcietējumiem, sliktu dūšu u.c) "līgotāja aptieciņā” jāieliek vairāki līdzekļi, kas var atvieglot šīs problēmas. "Uz svētkiem līdzi var paņemt kādas probiotikas, fermentus, absorbentus zarnu traktam. Caurejas vai saindēšanās gadījumā noderēs aktivētā oglīte vai pulveris ar aktīvo vielu diosmektītu kuņģa un zarnu trakta labsajūtas uzlabošanai. Tomēr, lai no tā visa izvairītos, atcerēsimies Jāņos visu darīt ar mēru," iesaka farmaceite.Tomēr, lai no tā visa izvairītos, atcerēsimies Jāņos visu darīt ar mēru," iesaka farmaceite.