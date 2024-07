Druskininki, Lietuvas visvecākais un lielākais kūrorts!

Staigājot pa kūrorta ieliņām, noteikti pamanīsiet ne vienu vien brīnišķīgi skaistu koka villu. Poļu valdījumā nonākušos Druskininkus 20. gs. pirmajā pusē ietekmēja Šveices stils, vēlāk koka māju būvētāji pārņēma Zakopanes arhitektūras stilu. Šodien vairums no šīm villām ir restaurētas un turpina veiksmīgi greznot kūrortu, priecējot garāmgājēju acis. Tomēr vēl patīkamāk, ka daļa no tām ir viesnīcas un nomai paredzēti apartamenti, tāpēc varat tur apmesties, it kā nonākot celšanas laikmeta dzīvē.