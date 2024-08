No kūku konkursa līdz nopietnām diskusijām – apmeklē “Riga Food” pasākumus!

Pirmajā izstādes dienā uz “Gemoss” skatuves interesenti ir aicināti vērot kokteiļu konkursu “Monin Cup Latvia 2024”. Šī gada tēma – “LOW is MORE”. Talantīgi bārmeņi gatavos alternatīvus, inovatīvus un neaizmirstamus dzērienus, kā arī centīsies celt kokteiļu jaukšanas prasmes jaunā līmenī, ievērojot pasaulē aktuālo The no- and low-ABV tendenci. Savukārt 6. septembrī Ķīpsalā norisināsies viesmīļu konkurss “Latvijas viesmīlības zvaigzne 2024”, kura mērķis ir novērtēt labākos viesmīlības nozares speciālistus, veicinot pakalpojumu kvalitāti.

Jau tradicionāli talantīgākie un drosmīgākie pavāri no visas Latvijas pulcēsies “Riga Food”, lai mērotos spēkiem pavārmākslā. Par tituliem “Latvijas gada pavārs 2024” un “Latvijas gada pavārzellis 2024” sacentīsies Agate Batraga un Rodrigo Vilhelms Nežborts no restorāna “Ferma”, Dinārs Zvidriņš un Dāvids Ivanovs no restorāna “Entresol”, Viktors Naumenko un Iļja Lukošus no “Central Cafe Jelgava”, Mārtiņš Pupurs (strādā Norvēģijā) un Elīza Ulmane, Renārs Purmalis un Ēriks Zariņš no restorāna ”Buržujs”. Un kāds no minētajiem pavāriem mājās dosies ar ceļojošo ““Reaton” Zelta pavārnīcu”! Šī gada konkursa devīze – “Ilgtspējīga virtuves darbība jeb virtuve bez atkritumiem”.